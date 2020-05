D-Link stopt met ifttt-ondersteuning voor zijn mydlink-apparaten

D-Link heeft aangekondigd dat op 1 december de ondersteuning van ifttt voor zijn mydlink Home-apparaten stopt. Vanaf dat moment werken ifttt-applets die gebruikers hebben ingesteld voor die apparaten niet meer.

Het stoppen met de ondersteuning geldt voor bepaalde slimme stopcontacten, een bewegingssensor, een vochtsensor, een alarm en beveiligingscamera's van D-Link. Een reden voor het stoppen met ifttt voor mydlink geeft D-Link niet bij de mededeling op zijn site.

De fabrikant benadrukt dat de mydlink Home-apparaten wel te bedienen blijven met de mydlink Home-app, maar dat ifttt-applets na 30 november afgesloten en verwijderd worden. Mydlink is het smarthomeplatform van D-Link, dat wordt bestuurd via de mydlink Home-app. Met de dienst If This, Then That kunnen gebruikers bepaalde acties tussen webdiensten en apparaten automatiseren.