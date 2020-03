Duurste versie Samsung Galaxy S20 Ultra is uitgesteld tot mei in de Benelux

Samsung kan de Galaxy S20 Ultra met 16GB lpddr5 en 512GB flashopslag niet leveren op 13 maart. De duurste uitvoering van het toestel is naar verwachting rond 20 mei beschikbaar. Het uitstel komt volgens Samsung door vertraging bij de levering.

Samsung heeft klanten die de duurste versie van de S20 Ultra hadden besteld, telefonisch ingelicht of een e-mail gestuurd. In de mail staat dat de 512GB-versie van het toestel 'omwille van leveringsvertraging' pas in mei beschikbaar komt in de Benelux.

Samsung kondigde de Galaxy S20-serie vorige maand aan en zei toen dat alle uitvoeringen vanaf 13 maart te koop zouden zijn. De andere versies van de S20 komen voor zover bekend wel uit volgens planning. De S20 Ultra is er ook in een versie met 12GB ram en 128GB flashopslag. Voor het duurste model gebruikt Samsung andere geheugenchips, die pas onlangs in massaproductie zijn gegaan. Het is niet bekend of het uitstel daarmee te maken heeft.

Kopers kunnen hun order behouden en moeten dan afwachten. Samsung biedt klanten ook de mogelijkheid om de bestelling te annuleren en in plaats daarvan voor de S20 Ultra 128GB te kiezen. Samsung geeft de klanten dan een gratis LED View Cover. Ook kunnen klanten de bestelling in haar geheel annuleren.