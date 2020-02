Hackers stalen klantenlijst van gezichtsherkenningsoftware Clearview AI

De klantenlijst van Clearview AI, een bedrijf dat software maakt om gezichten op camerabeelden te vergelijken met openbare foto's en filmpjes op internet, is gestolen. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. De code van de software is niet gestolen, claimt het bedrijf.

De kwaadwillenden hebben de volledige lijst van klanten, waaronder veel politiekorpsen en opsporingsdiensten, in handen gekregen, schrijft The Daily Beast. Het bedrijf heeft een melding gestuurd over de digitale inbraak naar klanten en de site kreeg die in handen. Clearview AI heeft de inbraak bevestigd.

De inbrekers konden niet alleen bij de klantenlijst, maar ze konden ook zien hoeveel verschillende accounts zij hadden aangemaakt en hoeveel zoekopdrachten zij hadden ingevoerd, meldt de site. Ze konden niet bij de inhoud van die zoekopdrachten en ook konden zij niet bij de servers van Clearview AI met daarop de beelden van personen, zegt het bedrijf.

De software maakt het mogelijk om een naam en adres te vinden door een foto in te voeren. De software werkt door gescrapete beelden van sociale media en videosites te combineren om zo een database met profielen van mensen met gegevens en beelden op te bouwen. Het bedrijf kwam vorige maand in het nieuws, toen bleek dat veel Amerikaanse politekorpsen de software in gebruik hebben. Sindsdien hebben diverse bedrijven, waaronder Facebook, Google en Twitter, van Clearview AI gevraagd om te stoppen met scrapen, omdat het tegen de voorwaarden van hun diensten ingaat.