Google maakt workarounds om rcs via Messages te gebruiken onmogelijk

Google gaat de 'rcs-workaround' in zijn Messages-app onmogelijk maken. Dat lijkt aan de zijde van de Google-servers te gebeuren, want het bedrijf zegt dat de workaround straks niet meer werkt op oude, huidige en toekomstige versies.

Google stelt op het Messages Help Forum en tegenover Android Police dat het onmogelijk maken van de workaround gaande is en dat tegen eind februari Googles implementatie van rcs in Messages niet meer te gebruiken is, tenzij de gebruiker zich in een officieel ondersteunde markt bevindt. Dat zijn de VS, het VK, Mexico, Duitsland en Frankrijk. Google heeft op dit moment nog niets nieuws te melden over uitbreidingen naar andere landen.

Rcs is bedoeld als de opvolger van sms en wordt ontwikkeld door de GSM Association in samenwerking met Google. Het is bij rcs niet alleen mogelijk om berichten te versturen, maar het heeft ook allerlei technieken die de norm zijn voor chatapps zoals het versturen van foto's, video's en leesbevestigingen.

Omdat rcs op netwerkniveau werkt, is ook medewerking van telcomproviders nodig voor de implementatie. Google zei vorig jaar niet meer te willen wachten op telco's en introduceerde daarom zelf rcs, waarbij de berichten bij gebrek aan ondersteuning vanuit het netwerk via servers van Google verstuurd worden. De functie is een opt-in.