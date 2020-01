Nieuw patent wijst op mogelijke komst Pocophone F2

Een nieuw geregistreerde patentaanvraag duidt op een mogelijke Pocophone F2 die in 2020 uit zou komen. Specificaties over het toestel staan niet in de aanvraag, dus zijn er nog geen details over bekend.

De patentaanvraag werd voor het eerst gespot door een Twitter-gebruiker en werden door onder andere GSMarena geverifieerd. In de patentaanvraag staan verder geen details over de nieuwe Pocophone. Welke hardware het toestel krijgt is dus niet bekend. De telefoon staat aangeduid als POCO F2. Het patent is aangevraagd door Xiaomi, het bedrijf dat de originele Pocophone maakte.

Er wordt al langer gespeculeerd over een opvolger van de originele Pocophone. In een inmiddels verwijderde tweet zei het hoofd van het bedrijf Alvin Tse dat 'we in 2020 meer van Poco zouden horen'. De eerste Pocophone verscheen vrij kort nadat de patentvraag daarvan was ingediend. De eerste Pocophone werd door fans geroemd vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding en de snelle en open software. Ook Tweakers schreef er een review over.

Terugkijken: videoreview Pocophone F1