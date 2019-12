Senua's Sage: Hellblade II komt naast Xbox Series X ook uit voor pc

Senua's Sage: Hellblade II komt volgend jaar niet alleen uit voor Microsofts nieuwe console, de Xbox Series X. Het spel wordt ook gemaakt voor de pc. Dat heeft een Microsoft-manager laten weten.

Aaron Greenberg, een manager van Xbox Games Marketing, heeft in antwoord op een vraag van een Twitter-gebruiker gezegd dat Senua's Sage: Hellblade II exclusief voor de Xbox en de pc wordt gemaakt. Tijdens de onlangs gehouden Game Awards werd niet alleen informatie over de Xbox Series X gedeeld, maar werd ook duidelijk dat ontwikkelaar Ninja Theory Senua's Sage: Hellblade II voor deze console maakt. Toen werd er nog niets over de pc gezegd, maar de komst van een pc-versie heeft Greenberg nu bevestigd.

Senua's Sage: Hellblade II wordt de opvolger van Hellblade: Senua's Sacrifice. Het originele spel kwam vorig jaar april uit voor de Xbox One en het jaar daarvoor kwam de game al uit voor de pc en de PS4. Ontwikkelaar Ninja Theory is inmiddels echter onderdeel van Microsoft, wat de komst naar Xbox en de pc verklaart.

Veel informatie over de tweede titel en een releasedatum ontbreken nog, maar tijdens The Game Awards werd wel alvast een enigszins choquerende, donkere trailer van Senua's Sage: Hellblade II gepubliceerd. In het originele Hellblade draait het om een strijder die last heeft van psychoses en het moet opnemen tegen kwade krachten. Het spel is geïnspireerd op de noordse mythologie en de Keltische cultuur en op basis van de trailer bouwt de opvolger verder op de setting en de elementen uit het eerste spel.