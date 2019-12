'Google wil in 2023 grootste cloudprovider worden of stoppen met divisie'

Google overwoog twee jaar geleden om helemaal te stoppen met zijn cloudafdeling. In plaats daarvan heeft het bedrijf zich nu juist als doel gesteld de grootste speler op de markt te worden. Sommige werknemers geloven dat Google alsnog zou stoppen als het bedrijf dat doel niet haalt.

Google heeft aan het begin van 2018 overwogen om de stekker uit Google Cloud te trekken, zeggen verschillende bronnen tegen The Information. Toenmalig ceo van Alphabet Larry Page vond het onacceptabel dat Google als cloudprovider ver achterbleef op concurrenten zoals Amazon en Microsoft. Uiteindelijk besloot Page samen met Google-ceo Sundar Pichai om toch actief te blijven in de sector. Het bedrijf stelde zich daarna een ambitieus doel om in 2023 één van de twee grootste cloudproviders ter wereld te worden. Google zou bereid zijn tot die periode twintig miljard dollar te investeren.

Volgens de bronnen van The Information geloven veel medewerkers van de clouddivisie van Google dat het bedrijf alsnog de handdoek in de ring wil gooien als het het doel in 2023 niet haalt. Google verdient met zijn cloudafdeling veel minder geld dan Amazon en Microsoft, die de twee belangrijkste aanbieders ter wereld zijn op dat gebied. Google behaalde in 2018 een omzet van acht miljard dollar. Amazons Web Service haalde in dat jaar negen miljard dollar per kwartaal. Voor Azure van Microsoft wordt die omzet door analisten op zo'n vier tot vijf miljard geschat.

Google kondigde op dinsdag een samenwerking aan met verschillende bedrijven. Dat zijn onder andere beveiligingsbedrijven zoals McAfee en Palo Alto Networks, maar Google gaat ook samenwerken met Citrix zodat G-Suite-klanten volgend jaar Citrix Workspace kunnen gebruiken op het platform. Ook sluiten verschillende andere bedrijven zich aan bij het platform zodat zij hun eigen tools en software erop beschikbaar kunnen stellen.