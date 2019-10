Pokémon Go krijgt volgend jaar online battles. Vanaf 'begin 2020' kunnen spelers niet alleen lokaal met anderen vechten, maar ook tegen spelers van over de hele wereld. Details over hoe dat werkt volgen later.

Ontwikkelaar Niantic geeft nog weinig informatie over de functie. In een blogpost zegt het bedrijf dat de functie 'GO Battle League' gaat heten, en dat die 'begin 2020' uit komt. Met GO Battle League kunnen spelers rondlopen door de echte wereld om zo 'toegang te krijgen tot een battle' met een spelers via internet. Daarvoor wordt een matchsysteem gebruikt, en spelers kunnen stijgen in rang door meer te vechten.

Op dit moment is het alleen mogelijk lokaal tegen elkaar te vechten in Pokémon Go. Niantic hoopt echter dat de battles op deze manier toegankelijker worden voor meer spelers. Details volgen volgens het bedrijf later in een video, maar wanneer dat is is nog niet bekend.