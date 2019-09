'TCL's 65"-miniled-tv komt eind dit jaar in Europa uit voor 2500 euro'

TCL gaat de 65"-versie van zijn X10-4k-lcd-televisie naar verluidt eind dit jaar in Europa uitbrengen. De X10 is een miniledtelevisie, waarbij een relatief groot aantal kleine leds de backlight vormt.

TCL zou van plan zijn de 65"-versie van de X10 in november of december in Europa uit te brengen voor 2500 euro, schrijft FlatpaneldHD. Deze 4k-lcd-tv komt in de VS ook uit met beelddiagonalen van 75" en 85", maar in Europa zou alleen de 65"-versie beschikbaar komen. Vincent Teoh van HdtvTest komt met vergelijkbare informatie en zegt op basis van zijn bevindingen van de IFA dat de Europese release van de X10 waarschijnlijk ergens halverwege november plaatsvindt. TCL zegt dat de 65"-versie van de 4k-miniled-tv 'eind dit jaar' beschikbaar is.

Volgens Teoh betekent dat voor Europa een uitstel van ongeveer twee maanden, terwijl deze televisie in de VS met de naam 8-series binnenkort moet uitkomen. Het Europese uitstel heeft enerzijds te maken met het gebruik van een andere laag quantumdots in het Europese dan in het Amerikaanse model, waarbij volgens Teoh nog wat finetuning nodig is op het vlak van de helderheid van het Europese model. Volgens hem is er ook nog wat werk nodig bij het afstellen van het algoritme voor de fald . De rest van de hardware bij het Europese en het Amerikaanse model zou identiek zijn.

De 65"-versie van de X10 heeft in totaal 15.360 leds en bij de 75"-versie loopt dat op naar meer dan 25.000. Het gaat echter bij de 65"-versie nog altijd om 768 individuele dimbare zones; de leds kunnen nog niet individueel in of uitgeschakeld worden, zoals bij microledschermen of oled-tv's. Mede door het hoge aantal leds zou de X10 beter dan andere lcd-tv's in staat zijn om het bloomingeffect te minimaliseren, waarbij zwarte gedeeltes zwarter blijven, en de heldere delen en de kleuren overtuigender worden weergegeven.

Op de IFA toonde TCL al wel een miniled-lcd-tv met een 8k-resolutie en 5000 dimbare zones, waarbij een actieve matrix wordt toegepast. Dat laatste is duurder; bij de X10 wordt nog een passieve matrix gebruikt. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste reden dat het aantal dimbare zones bij de X10 nog niet boven de duizend uitkomt. Bij lcd's staat een passieve matrix voor verschillende draadjes die de pixels aansturen, terwijl dat bij een actieve matrix door condensators geschiedt. Overigens zegt TCL dat het in het tweede kwartaal van volgend jaar een 8k-miniled-tv van 75" uitbrengt met 25.200 leds, een helderheid van 1200cd/m² en 900 individueel dimbare zones.

De X10 komt in Europa op de markt met een geïntegreerde 2.2-kanaalssoundbar die als het ware de voet van de tv vormt. Dolby Atmos, Dolby Vision en hdr10+ worden ondersteund en verder haalt de tv een helderheid van 1500cd/m². De X10 draait op Android TV.