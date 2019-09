Politiekorpsen mogen Ring-video's eeuwig bewaren en onbeperkt delen

Politiekorpsen die van buurtbewoners video's ontvangen van slimme deurbel Ring mogen dat beeldmateriaal eeuwig bewaren en onbeperkt delen met bijvoorbeeld andere korpsen of overheidsinstanties. Ring gooit zelf video's na maximaal twee maanden weg.

Dat de politie Ring-video's eeuwig mag bewaren en onbeperkt mag delen staat nergens vermeld, zegt Cnet. Het delen van video's van Ring gebeurt vermoedelijk ook in de Benelux, al heeft het Amazon-dochterbedrijf geen getekende overeenkomsten met Nederlandse of Belgische politiekorpsen. In de VS heeft Ring samenwerkingen met meer dan 400 politiekorpsen.

Ring stelt in het beleid voor politiekorpsen dat het delen met andere korpsen 'niet aangemoedigd' wordt, al publiceert Cnet ook e-mails waaruit blijkt dat medewerkers van het bedrijf het delen van beelden met andere korpsen juist wel aanmoedigen. Het zou in theorie mogelijk zijn dat korpsen Ring-video's delen met Immigrations and Customs Enforcement, de overheidsinstantie die illegalen moet deporteren. Het is onbekend of dat ook is gebeurd. Hoewel korpsen video's mogen bewaren, verwijdert Ring de video's van zijn eigen servers na maximaal twee maanden, in veel Europese landen waaronder Nederland en België na één maand.

Vorige week kwam naar buiten dat Ring in de afgelopen jaren samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten met vierhonderd korpsen in de VS. Als die korpsen beeldmateriaal willen, dan kunnen ze op een kaart in het Neighbors Portal van Ring een gebied en tijd aanwijzen, waarna er automatisch een mail gaat naar alle eigenaren van Ring-deurbellen in dat gebied met het verzoek om beeldmateriaal te delen. De politie kan daar een bericht bij doen met uitleg waarvoor het is. Ring heeft bij de samenwerkingen bovendien gratis of met korting camera's gegeven aan politiekorpsen en gemeenten, zodat die ze op hun beurt konden weggeven of subsidiëren.