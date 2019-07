SpaceX voegt vier extra methaanmotoren toe aan Super Heavy-rakettrap

SpaceX gaat de onderste rakettrap van de Starship-raket voorzien van vier extra methaanmotoren. De raket die ruimtereizen naar Mars mogelijk moet maken en de Falcon-raketten moet gaan vervangen, was op papier vóór de toevoeging van de extra motoren al de krachtigste raket ooit.

Elon Musk, de topman van SpaceX, zegt op Twitter dat het totale aantal Raptor-motoren op 41 uitkomt. Dat aantal wordt gevormd door zes stuks bij de bovenste rakettrap ofwel het Starship-ruimtevaartuig, en 35 motoren voor de onderste rakettrap, de Super Heavy. Deze booster zou oorspronkelijk 31 motoren krijgen. Waarom SpaceX heeft besloten om meer Raptor-raketmotoren toe te voegen is niet duidelijk.

Het bedrijf zal op korte termijn een update geven over de huidige staat van Starship en Super Heavy, nadat het relatief kleine Starship-prototype Starhopper voor het eerst zonder kabel heeft gevlogen. Dat had vorige week moeten gebeuren, maar toen ontstond er tijdens een static fire-test een enorme vuurbal. Volgens Musk was een brandstoflek de oorzaak, maar heeft het prototype dankzij zijn roestvrijstalen constructie geen grote schade opgelopen.

Met de extra motoren voor de Super Heavy-trap is de totale stuwkracht ongeveer twee keer zo groot als die van de Saturnus V-raket of het Space Launch System van de NASA. De stuwkracht is dermate groot dat er sowieso een apart lanceerplatform voor de Starship-raket wordt gebouwd; platform 39A op het Kennedy Space Center in Florida, waar sinds 2014 Falcon 9- en Falcon Heavy-raketten van worden gelanceerd, zou waarschijnlijk niet heel blijven bij een lancering van de nieuwe raket. Volgens de planning zal de raket in 2023 een toeristenvlucht om de maan maken.

De Starship-raket wordt ongeveer 118 meter hoog, waarmee hij langer is dan Saturnus V. Van de tweede trap, het ruimtevaartuig, komen in ieder geval drie versies: een ruimteschip voor passagiers, een tanker met brandstof voor bijtanken in de ruimte, en een versie die plaats biedt aan satellieten. Beide trappen moeten verticaal kunnen landen voor hergebruik. Voor deze landingen zijn landingspoten geïntegreerd in de staartvinnen.

De te gebruiken Raptor-motoren zijn gebaseerd op methaan, wat schoner is dan kerosine bij verbranding. Dat maakt de stof niet alleen milieuvriendelijker, maar ook geschikter voor het hergebruik van de motoren, aangezien er bij methaan veel minder roet achterblijft in de raketmotoren. Methaan heeft ten opzichte van waterstof en kerosine nog een aantal andere voordelen, al zal Musk ook niet ontevreden zijn over het feit dat methaan in theorie veel beter te produceren is op Mars dan kerosine of olie. Dat past goed in zijn visie van een basis op Mars, waarbij herbruikbare Starships na de verticale landing worden bijgetankt en weer kunnen opstijgen.