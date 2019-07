Sony kondigt WF-1000XM3 in-ear-hoofdtelefoon met noise cancelling aan

Sony heeft een nieuwe draadloze in-ear-hoofdtelefoon met noise cancelling aangekondigd. De WF-1000XM3 biedt volgens de fabrikant vooral betere ruisonderdrukking, door toepassing van Dual Noise Sensor-technologie en een nieuwe processor. De oortjes komen in augustus uit.

De WF-1000XM3 beschikt over Sony’s nieuwe HD Noise Cancelling Processor, de QN1e. Dit is een variant van de QN1 van de WH-1000XM3. In combinatie met de Dual Noise Sensor-technologie kan de hoofdtelefoon volgens de fabrikant daarmee nog meer storend omgevingsgeluid opvangen en wegfilteren dan voorheen. Elk oortje is daarvoor aan de buitenkant uitgerust met twee microfoons; een voor feed-forward en een voor feed-back.

De QN1e-processor ondersteunt 24-bit audioverwerking en is volgens Sony ook energiezuiniger, waardoor de oortjes het langer kunnen uitzingen. De accu van de WF-1000XM3 zou nu tot een volle dag meegaan. Daarna kan de gebruiker de hoofdtelefoon opladen via de bijgeleverde opbergcase. Er is ook een snellaadfunctie; na tien minuten laden gaan de oortjes weer zo’n anderhalf uur mee.

Zoals enkele andere hoofdtelefoons van Sony is de WF-1000XM3 voorzien van DSEE HX, een engine die de kwaliteit van gecomprimeerde digitale muziekbestanden zoals mp3’s probeert op te schalen naar 'bijna High Resolution Audio-kwaliteit'. Verder beschikt de WF-1000XM3, net als Sony's over-ear-model WH-1000XM3, over de Quick Attention-modus. Door het touchpad op het rechter oortje aan te raken, wordt de noise cancelling tijdelijk uitgeschakeld en de microfoons geactiveerd. Zo kan de gebruiker een gesprek voeren of aankondigingen beluisteren zonder dat hij de oortjes uit hoeft te doen. Via het touchpad kan tevens de muziekspeler worden bediend, en daarnaast laat de hoofdtelefoon zich ook aansturen met spraakcommando’s, via de Google Assistent.

Sony voorzag de WF-1000XM3 verder van een nieuw ontwikkelde bluetooth-chip. Die zou ervoor zorgen dat beide dopjes op hetzelfde moment audiocontent ontvangen, in tegenstelling tot bij de conventionele links-naar-rechts wisselende bluetooth-overdracht. In combinatie met de verbeterde antennestructuur zou dat volgens Sony een stabielere verbinding opleveren.

De WF-1000XM3 is in de Benelux vanaf midden augustus verkrijgbaar in zwart en zilver. De adviesprijs bedraagt 250 euro.