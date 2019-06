Valve blijft Linux ondersteunen en gaat met meer distro's naast Ubuntu werken

Valve noemt het zeer waarschijnlijk dat het Ubuntu blijft ondersteunen met Steam, nu Canonical het beëindigen van 32bit-ondersteuning voor Ubuntu 19.10 heeft teruggedraaid. Het gamebedrijf gaat met meer beheerders van distributies samenwerken.

Valve spreekt zijn toewijding uit om Linux te blijven ondersteunen als gamingplatform. Het bedrijf noemt Arch Linux, Manjaro, Pop!_OS, Fedora 'en vele anderen' als Linux-distro's die tegenwoordig een goede game-ervaring bieden. Het bedrijf vraag ontwikkelaars van Linux-distributies die samen willen werken contact op te nemen. Het bedrijf meldt echter niet welke distro's het officieel gaat ondersteunen.

Valve legt in een blog uit waarom 32bit-ondersteuning belangrijk is voor Steam en waarom het vorige week aankondigde Ubuntu vanaf versie 19.10 niet meer te ondersteunen. Dat bericht kwam nadat Canonical bekendmaakte dat vanaf die versie 32bit-ondersteuning gestaakt zou worden. Op die bekendmaking kwam veel kritiek, met name uit de Linux-gemeenschap voor gaming. Daarop besloot Canonical zijn besluit terug te draaien en 32bit toch te blijven ondersteunen.

Niet alleen de Steam-client vereist 32bit-ondersteuning maar ook duizenden games op het platform, beschrijft Valve. Het is wel mogelijk om de Steam-client in een 64bit-omgeving te laten draaien, maar zonder extra compatibiliteitslagen zou een groot deel van het gameaanbod op Steam niet meer beschikbaar zijn voor gebruikers, wat Valve onacceptabel noemt.

Steam op Linux heeft onder andere 32bits glibc, ELF-loader, Mesa en Nvidia-drivers nodig. Valve kijkt al een tijd naar het gebruik van containers om niet meer afhankelijk te zijn van 32bit-componenten, maar een overstap zou niet voor de release van Ubuntu 19.10 te realiseren zijn. Op de lange termijn wil Canonical ook op containers overstappen om 32bit-ondersteuning te blijven bieden.