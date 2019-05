Google toont locatie flitspalen bij enkele Nederlandse Google Maps-gebruikers

Google geeft bij enkele Nederlandse Google Maps-gebruikers aan waar zich snelheidscamera's in de buurt bevinden. Onder andere kregen gebruikers de locatie van flitspalen in Arnhem en Alkmaar op plattegronden te zien.

Tweakers kreeg van een gebruiker door dat hij de locatie van snelheidscamera's op Maps kon zien, voorzien van een screenshot. Ook op Twitter zijn hier inmiddels meerdere meldingen over te vinden. Niet bekend is hoe grootschalig de test is of hoe lang deze duurt. Tweakers heeft navraag gedaan bij Google maar op het moment van schrijven nog geen antwoord gekregen.

De meldingen volgen op vergelijkbare berichten uit het Verenigd Koninkrijk van begin dit jaar en uit Australië eind vorig jaar. Daarbij ging het ook om waarschuwingen voor verkeersongelukken die Google Maps toonde.

De meldingen over flitspalen en verkeersongelukken zijn afkomstig van Waze-gebruikers. Deze op crowdsourcing gebaseerde navigatiedienst is eveneens in handen van Google. In Europa is Flitsmeister een populaire app voor waarschuwingen voor flitspalen. Die app bevat sinds vorig jaar ook navigatiemogelijkheden.