BMW-eigenaren kampen met niet werkende Apple CarPlay wegens drm-storing

BMW-rijders die Apple Carplay in hun auto hebben, kunnen sinds de afgelopen week problemen hebben met het gebruik daarvan. BMW heeft problemen met de authenticatieservers, waardoor niet geverifieerd kan worden of een BMW-eigenaar betaald heeft voor de extra.

De zogenaamde BMW ConnectedDrive-servers hadden problemen, waardoor auto's niet konden verifiëren dat klanten betaald hadden voor Apple CarPlay, noch voor de andere extra's die ConnectedDrive biedt. Het gevolg is dat CarPlay helemaal niet meer werkt in de auto. BMW doet nu aan een servermigratie om de prestaties te verbeteren.

Het probleem geldt volgens Engadget voor gebruikers in de VS en het VK. De automaker vertelt aan Engadget dat het merendeel van de klanten in de VS inmiddels weer CarPlay in hun auto heeft. CarPlay was bij BMW een losse upgrade waarvoor eenmalig een bedrag betaald moest worden, maar is tegenwoordig een abonnementsdienst met maandelijkse kosten.

De afhankelijkheid van authenticatie-servers is voor tegenstanders van drm altijd een heikel punt geweest. Wanneer deze servers problemen ondervinden, ondervinden de producten en diensten onder hun gezag ook problemen, ondanks dat zij verder volledig functioneren.