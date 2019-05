Vermoedelijk officiële renders tonen One Plus 7 Pro met gebogen schermranden

De vermoedelijke marketingrenders van de One Plus 7 Pro zijn online verschenen. De afbeeldingen laten zien dat het oledscherm de volledige voorkant beslaat en aan de zijkanten is afgerond. Op de achterkant zitten drie camera's.

Telecomjournalist Roland Quandt van WinFuture heeft de afbeeldingen online gezet. Hij publiceert geregeld officiële renders vlak voor de introductie van nieuwe toestellen. Eerder verschenen er al renders van het toestel gemaakt op basis van cad-bestanden; die komen grotendeels overeen. De nieuwe renders komen ook overeen met foto's van het toestel die eerder uitlekten.

Op de officiële renders is te zien dat het toestel een oledscherm heeft dat aan de zijkanten is afgerond, een eigenschap die vooral bekend is van Samsung Galaxy-smartphones. Afbeeldingen van de zijkant lijken aan te tonen dat de Alert-slider weer aanwezig is op de OnePlus 7 Pro. Dat is een schuifknop waarmee de telefoon op trillen of op stil kan worden gezet.

Aan de achterkant zitten drie camera's. De primaire camera zou een 48-megapixelsensor bevatten met optische en elektronische beeldstabilisatie, en gebruikmaken van een lens met een diafragma van f/1.6. De tweede camera is naar verluidt een groothoekcamera met een beeldhoek van 117 graden en de derde camera is een telelens die 3x 'optische zoom' biedt ten opzichte van de primaire camera. De twee extra camera's hebben beide een 16-megapixelsensor volgens WinFuture.

Eerder werd al duidelijk dat de OnePlus 7 Pro een 90Hz-oledscherm krijgt met een resolutie van 3120x1440 pixels. De frontcamera is weggewerkt in de behuizing en klapt uit bij gebruik. Het toestel gaat vermoedelijk vanaf 700 euro kosten. Er komt ook een reguliere OnePlus 7, die vermoedelijk veel op de huidige OnePlus 6T lijkt. OnePlus kondigt zijn nieuwe toestellen op 14 mei aan.