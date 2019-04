Nvdia GeForce GTX 1650 lijkt geen voedingskabel nodig te hebben

Er zijn renders verschenen van een GTX 1650-videokaart van Zotac. Op de afbeeldingen is duidelijk te zien dat er geen aansluitmogelijkheid is voor een voedingskabel. Dat betekent dat de gpu genoeg heeft aan de 75 watt die een pci-e-slot kan leveren.

De uitvoering waarvan de afbeeldingen op VideoCardz zijn verschenen is een kleine variant, bedoeld voor in mini-itx-behuizingen. Het is mogelijk dat fabrikanten ook grotere uitvoeringen gaan maken die wel van een voedingskabel zijn voorzien, bijvoorbeeld om meer ruimte voor overklokken te bieden.

Het is nog niet bekend wat de precieze specificaties zijn van de TU117-gpu die vermoedelijk gebruikt gaat worden voor de GTX 1650-kaarten. In ieder geval zal het aantal Cuda-cores een stuk minder zijn dan bij de GTX 1660 en de 1660 Ti, die er respectievelijk 1408 en 1536 hebben. De TU116-gpu van die kaarten heeft een tdp van 120 watt.

Omdat de GTX 1650 blijkbaar zonder voedingskabel kan werken, moet het tdp omlaag gebracht worden naar minder dan de 75 watt die het pci-e-slot kan leveren. Nvidia kan het verbruik terugdringen door een gpu te gebruiken die bijvoorbeeld minder cores en een lagere kloksnelheid heeft.

Momenteel is de enige videokaart in Nvidia's aanbod die geen voedingskabel nodig heeft de GeForce GT 1030. Die kaart is veel langzamer dan de GTX 1050 en 1050 Ti. Het is in te verwachten dat de nieuwe GTX 1650 zich wat snelheid betreft op zijn minst kan meten met de GTX 1050 Ti. De recent uitgebrachte GTX 1660 is zo'n 90 procent sneller dan die kaart. Volgens geruchten komt de GTX 1650 rond 22 april uit en komt er later nog een 1650 Ti-variant.

GTX 1650 * GTX 1650 Ti * GTX 1660 GTX 1660 Ti RTX 2060 Gpu TU117 TU117 TU116 TU116 TU106 Cuda-cores nnb nnb 1408 1536 1920 Geheugen 4GB gddr5 4GB gddr5 6GB gddr5 6GB gddr6 6GB gddr6 Geheugenbus 128bit 128bit 192bit 192bit 192bit Introductiedatum 22 april nnb 14 maart 22 februari 7 januari

* Vermoedelijke specificaties op basis van geruchten