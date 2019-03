Microsoft maakt Windows-app Rekenmachine opensource

Microsoft heeft de code van de Windows-toepassing Rekenmachine, in het Engels Calculator, onder een opensource-licentie op GitHub gezet. Ontwikkelaars kunnen zo meekijken met of bijdragen aan de ontwikkeling van de rekenmachine in Windows 10.

De bedoeling is onder meer dat ontwikkelaars makkelijk elementen van Rekenmachine in eigen apps kunnen integreren, schrijft Microsoft. De code van het programma, dat Microsoft schreef in C++, staat als project op GitHub. GitHub is sinds een paar maanden een bedrijfsonderdeel van Microsoft.

Om de code te kunnen bekijken en aanpassen moeten gebruikers VirtualStudio gebruiken met de sdk voor Windows 10 en een component voor C++-programma's. In de build voor ontwikkelaars staat het verzenden van data uit, iets dat in de standaardversie wel aanstaat. Ontwikkelaars kunnen de code zien, maar ook bugfixes aandragen en zo bijdragen aan het Windows-programma zoals dat standaard in toekomstige Windows-versies zal staan.

In de documentatie is ook de roadmap te vinden voor het programma. Daarin staat dat het team zich wil richten op het verfijnen van het ontwerp volgens de Fluent Design-richtlijnen die Microsoft hanteert in huidige versies van Windows 10. Het is onbekend of Microsoft de komende tijd de code van meer programma's of Windows-onderdelen onder een opensource-licentie beschikbaar wil stellen.