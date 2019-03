Nieuwste MIUI-bèta brengt mogelijkheid 4k60-video opnemen naar Pocophone en meer

Xiaomi heeft een Miui-bèta voor de Pocophone F1, Mi 8 en Mi 8 Pro vrijgegeven die 4k60-opnames mogelijk maakt. Het is de nieuwste in een reeks toevoegingen die Xiaomi in de afgelopen maanden heeft toegevoegd aan zijn telefoons.

In de afgelopen maanden heeft Xiaomi 'Game Booster Mode', face unlock voor apps, 960fps-video-opnames en Widevine L1-drm voor Netflix in hd toegevoegd aan de telefoons middels de MIUI-bèta's. Een changelog voor deze update, versie 9.3.1, is er nog niet, maar XDA-Developers heeft de features en downloadlinks al wel in de smiezen.

De updates worden geleverd in de vorm van .zip-files die met de hand geflasht moeten worden in de recovery. XDA verwijst ook naar een forumlid dat alleen de libraries voor de camera heeft verpakt, zodat het flashen minder ingrijpend is en gebruikers toch de nieuwe camerafunctie kunnen krijgen.

MIUI is de Android-schil van het Chinese Xiaomi, net als Samsung TouchWiz heeft en OnePlus OxygenOS op zijn telefoons stopt. Onder de motorkap hebben we het echter gewoon over Android 9 Pie.