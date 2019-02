Microsoft geeft eerste code van 20H1-versie van Windows 10 vrij

Microsoft verstrekt de eerste build van de 20H1-ontwikkeltak van Windows 10 aan testgebruikers die voor Skip Ahead hebben gekozen. Die versie gaat volgend jaar verschijnen maar Microsoft wil nu vast beginnen met testen.

Microsoft meldt geen details over de functionaliteit van Windows 10 20H1 die in Windows 10 Insider Preview Build 18836 zit of welke eigenschappen die versie gaat krijgen. "Sommige dingen waar we voor 20H1 aan werken hebben een lange aanlooptijd nodig", is alles wat het bedrijf kwijt wil.

Ten opzichte van de eerdere build zijn er vooral fixes, afgaande op de release notes. Zo zijn problemen verholpen met het niet kunnen ontwaken uit diepe slaap, het niet kunnen openen van Cortana in tabletmodus en het niet tonen van openstaande apps op de taakbalk.

Brandon LeBlanc laat aan ZDNet weten dat de 20H1- en 19H1-builds voorlopig ook nog weinig verschillen, maar dat er in de loop van de tijd meer behind the scenes-veranderingen zichtbaar worden. Later in de lente brengt Microsoft 19H2-builds naar Insiders-testers, oftewel de versie van het OS die in de tweede helft van dit jaar moet verschijnen. Dat zal gebeuren als de 19H1-build bijna klaar is. 19H1 is de volgende featureversie van Windows 10, die mogelijk in april als versie 1903 gaat verschijnen.