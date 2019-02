TU Delft koopt 14,4 petabyte aan bandbreedte voor Tribler na verkoop bitcoins

De TU Delft heeft na verkoop van een grote hoeveelheid bitcoins voor 14,4 petabyte aan bandbreedte afgenomen bij Leaseweb. De bandbreedte is nodig voor de privacytechnologie van torrentclient Tribler en de economie van het decentrale platform.

Tribler verstookt nu al terabytes per dag, volgens oprichter Johan Pouwelse, associate professor bij de TU Delft. Dat komt omdat het platform het Tor-protocol inzet om anonimiteit te garanderen. Clients maken contact met proxy's die data versleutelen en doorsturen naar andere proxy's. Pouwelse: "Je dataverkeer explodeert. Het gaat om gigabyte erin en gigabytes eruit bij proxy's."

De 14,4 petabyte aan bandbreedte moet garanderen dat Tribler door kan groeien. Een stabiel en snel netwerk is nodig nu Tribler voorzien is van een op tokens gebaseerde economie. Gebruikers kunnen tokens verdienen door bestanden te seeden en door te fungeren als een exit-node van het Tribler-netwerk. Die tokens kunnen ze vervolgens doorverkopen. "We kunnen nu een nieuw type markt opzetten, gebaseerd op bandwidth as a currency." De blockchain waarop dit gebaseerd is, is de door de TU Delft ontwikkelde Trustchain.

Het geld voor de bandbreedte bij Leaseweb is afkomstig van de verkoop van bitcoins. De universiteit heeft het over een hoeveelheid bitcoins van 'drie cijfers', maar Pouwels wil niet ingaan op het precieze aantal. Zijn onderzoeksafdeling is al sinds 2007 bezig met blockchaintechnologie en begon al in 2009 met het minen van bitcoin. Volgens Pouwelse is de TU Delft sinds vorig jaar zijn bitcoin-reserve aan het afbouwen.

De aankondiging valt samen met de release van Tribler-versie 7.2. Deze versie bevat verbeteringen voor de decentrale markt voor kopen en verkopen van bandbreedtetokens en het automatisch minen van de credits. Daarnaast zijn de bots op het netwerk voorzien van reinforced learning, een systeem dat de ontwikkelaars Dollynator noemen, vernoemd naar kloonschaap Dolly en de Terminator. "Het systeem maakt dat ze een slimmere marktstrategie kunnen hanteren. Ze leren ermee geld te verdienen, te handelen en zichzelf te repliceren."

Intelligente autonome bots moeten gebruikers helpen bij het handelen op het netwerk en bij het garanderen van de privacy. "Het moeten een soort helpertjes worden die op de achtergrond draaien. Ze verdienen zelf geld dat niet af te pakken is en kunnen niet zomaar doodgaan", volgens Pouwelse. De bots leveren bijvoorbeeld privacydiensten en dienen als exit-node. Daarmee verdienen ze zelf tokens die ze kunnen omzetten in bitcoin. Met hun verdiende geld kunnen ze vps-instances afnemen en nieuwe bots in gang zetten, waarmee ze zichzelf in feite kunnen repliceren. Volgens Pouwelse zorgen ze ervoor dat de machtsverhoudingen in een economie veranderen. Hij spreekt van diffusion of responsibility, wat volgens hem een basisfunctie is van decentrale technologie.

Pouwelse verklaart dat het uiteindelijke doel is om tot 'een besturingssysteem voor de interneteconomie van de toekomst' te komen. Volgens hem gaat het om de ontwikkeling van basiscomponenten die over tien tot twintig jaar tot een alternatief voor centrale diensten van vandaag de dag moeten leiden. "We vinden het internet met de decentrale stack met onder andere agents en de Trustchain opnieuw uit. We hebben al een decentraal alternatief voor Facebook gedemonstreerd en een decentrale Uber met een simulatie op de supercomputer van de TU Delft."