LG Display boekt forse hogere kwartaalwinst wegens grote vraag naar oled-panelen

LG Display heeft in het derde kwartaal van 2017 de winst zien stijgen met 81 procent. Volgens het bedrijf waren oled-panelen voor tv's goed voor 40 procent van de totale omzet in het kwartaal; panelen voor mobiele apparaten droegen voor 27 procent bij aan de omzet.

Omgerekend kwam de kwartaalwinst uit op 441,7 miljoen euro, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het hetzelfde kwartaal in 2016, waarin dit cijfer uitkwam op 243,46 miljoen euro. In vergelijking met het vorige kwartaal uit dit jaar, daalde de winst wel met 27 procent: in het tweede kwartaal kwam de winst nog uit op 606 miljoen euro.

De daling van de winst ten opzichte van het vorige kwartaal, hangt deels samen met de forse investeringen die LG Display heeft gedaan in de productiecapaciteit van oled-panelen. In juli kondigde het bedrijf nog aan om omgerekend zo'n 6 miljard euro extra te investeren in de productie van zowel grote als kleinere oledpanelen. Met deze investering steekt LG Display tot aan 2020 in totaal ongeveer 11,5 miljard euro in de oledproductie. Het bedrijf wil de productie van oled-panelen opvoeren van 1,7 miljoen in 2017 naar 2,5 miljoen stuks in 2018.

LG Display heeft bij monde van de financieel directeur Don Kim gezegd dat de leveringen van zowel lcd- als oled-panelen in het vierde kwartaal van 2017 zullen stijgen met ongeveer vijf procent. Dat hangt samen met de verwachte vraag naar tv's en smartphone tijdens de kerstdagen en het Chinese nieuwjaar in begin 2018. Kim gaf aan dat LG Display verwacht dat de algehele 'prijserosie' zal gaan afremmen.

De omzet kwam uit op omgerekend 5,26 miljard euro, een stijging van vier procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. In het vorige kwartaal lag de omzet nog op 5 miljard euro.