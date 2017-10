Hori introduceert officieel gelicentieerd muis en 'toetsenbord' voor Xbox One

Gameaccesoiremaker Hori gaat een officieel gelicentieerde combo van een muis en een toetsenbord met een Xbox One-controllerjoystick op de markt brengen. Het lijkt er wel op dat het apparaat controllerinput emuleert en dat het niet gaat om native implementatie van de hardware.

Dat het niet gaat om native ondersteuning van de hardware blijkt uit het feit dat Hori stelt dat alle Xbox One-games ondersteund worden door de Tactical Assault Commander Pro One, maar dat Xbox-topman Mike Ybarra ook gezegd heeft dat muisondersteuning, waar het Xbox-team dus niet op tegen is, per game geïmplementeerd moet worden. Desalniettemin is het goed mogelijk dat, met de juiste updates voor het Xbox One-os en de spellen, deze muis van Hori native ondersteund kan worden. Voorlopig zal het apparaat de muisinvoer moeten vertalen naar de corresponderende joystickinvoer, wat nooit een helemaal perfect resultaat oplevert.

Bij een bètaversie van de Xbox One-software is er al een eerste versie van native ondersteuning voor de muis. In Minecraft kunnen gebruikers met deze software hun usb-muis al gebruiken.

De set van Hori bestaat uit twee delen. Enerzijds is er de de muis, die een 3200 dpi-sensor heeft en in totaal zeven knoppen. Deze muis kan ook vervangen worden door een eigen muis. Het 'toetsenbord' wijkt echter veel meer af van wat men misschien verwacht van een dergelijk apparaat. Het bordje is zo breed als een enkele hand en heeft 20 toetsen, die de triggers, bumpers, knoppen maar ook de linkerstick nabootsen. De switches zijn mechanisch en door Hori zelf ontwikkeld. Ze hebben een blauwe kleur, wat wellicht betekent dat het bedrijf het gevoel van Cherry MX Blues nabootst. Daarnaast is er een schakelaar waarmee spelers over kunnen stappen naar analoge invoer voor de linkerstick. Dan maken ze gebruik van het stickje aan de rechterzijde van het toetsenbord.

De set heeft ook toggles waarmee de gevoeligheid van de stickinvoer snel geregeld kan worden. Zo kan de muis dus snel overgaan naar zeer gevoelige of ongevoelige invoer en kan het bewegen met het toetsenbord overstappen van rennen naar lopen. Ook heeft de Tactical Assault Commander Pro One een app waarin toetsen geprogrammeerd en gevoeligheden aangepast kunnen worden en profielen in opgeslagen worden. Onduidelijk is op welke platformen de app verschijnt.

De Hori Tactical Assault Commander Pro One verschijnt deze maand nog in de VS en heeft een prijskaartje van 149,99 dollar. Over een release in Europa is op dit moment nog niets bekend. Hori-producten worden hier doorgaans wel gewoon uitgebracht. Een versie voor de PlayStation 4 is er ook en deze is ook officieel gelicentieerd.

Over dergelijke hardware wordt veel gediscussieerd. Volgens tegenstanders van de apparaten leveren ze een oneerlijk voordeel op voor mensen die bereid zijn om het geld en de moeite in een dergelijke opstelling te steken. Met name in online fps-games, waar snelheid, accuratesse en reactietijd belangrijke factoren zijn, zou dit als oneerlijk kunnen worden beschouwd. De regisseur van Overwatch is er bijvoorbeeld op tegen, bij de PS4 en Xbox One-versies van de game.