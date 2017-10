'Intel sluit maker head-up-displays voor sporters'

Intel is naar verluidt gestopt met Recon, een Canadese maker van head-up-displays voor industriŽle toepassingen en sporters. Bij de dochteronderneming van de chipgigant werkten zo'n honderd mensen.

De sluiting van Recon vond al eerder afgelopen zomer plaats, meldt Bloomberg op basis van bronnen. Intel verkreeg Recon in 2015, maar schrapte sindsdien al een derde van het personeelsbestand. Nu zou Intel de deuren van bedrijf compleet gesloten hebben. Intel zou bestaande bestellingen nog wel leveren en verklaart tegenover Bloomberg 'te blijven werken aan technologie voor augmented reality en virtual reality'.

Recon werd in 2008 opgericht en leverde in 2010 zijn eerste head-up-display voor consumenten. Het bedrijf maakte onder andere skibrillen en headsets voor fietsers. Intel is al langer bezig onrendabele onderdelen te sluiten of in te krimpen. Zo is Intel in het afgelopen jaar gestopt met technologie voor een zelfstandige vr-bril, met de ontwikkeling van wearables en met het maken van computingboards voor internet of things.