'Intel komt met Hades Canyon VR-nuc met 100W-cpu en discrete gpu'

Een uitgelekte roadmap van Intel toont verschillende nieuwe nuc-barebones. In het tweede kwartaal van volgend jaar zou Intel met twee high-end Hades Canyon-modellen komen, voorzien van quadcore-cpu's met een tdp tot 100W en een discrete gpu.

Het is nog niet duidelijk of het gaat om een kastje waar echt een losse videokaart in past, of dat het gaat om een bord waar bijvoorbeeld een mxm-module op zit, net als in laptops. Op de roadmap, die online is gezet door CNX Software, staat enkel dgfx genoemd. Dat staat voor discrete graphics en wil zeggen dat de systemen over een losse gpu beschikken, naast de geïntegreerde gpu die op de processor zit.

In de Hades Canyon-nuc's zitten Kaby Lake-H-processors van een nieuwe generatie. De huidige modellen van de zevende generatie zijn quadcores met een tdp van 45W, zoals de Core i7-7700HQ voor laptops. Op de roadmap staat dat er een overklokbare i7 met vier cores en acht threads in het topmodel komt, met een tdp tot 100W. Dat is opvallend hoog, zelfs hoger dan het tdp van de i7-7700K voor desktops.

Geruchten over de komst van Intel-processors met een tdp van 100W en dedicated gpu waren er begin dit jaar via Benchlife. Daarbij ging het om een Kaby Lake-G-chip die uit twee dies bestaat die met elkaar verbonden zouden zijn via een pci-e x8 3.0-interface. De ene die zou de processor en de andere een discrete gpu en hbm2-geheugen bevatten. De combinatie heeft ten opzichte van bijvoorbeeld de Core i7-7700HQ niet alleen een relatief hoge tdp maar ook een forse omvang: 58,5x3mm tegenover 42x28mm.

Een Hades Canyon-nuc met i7-cpu die niet overklokbaar is, heeft volgens de roadmap een tdp van 66W. Verder beschikken de Hades Canyon-modellen tot twee thunderbolt 3-aansluitingen, kan er een Optane-ssd gebruikt worden en zijn ze uit te rusten met maximaal 32GB ram.

Intel bracht vorig jaar al zijn Skull Canyon-nuc uit met een Core i7-6770HQ-processor en Iris Pro 580-gpu. De nieuwe Hades Canyon-modellen zijn waarschijnlijk de opvolgers daarvan en afgaande op de VR-aanduiding in de naam van het topmodel moet dat systeem krachtig genoeg zijn voor gebruik in combinatie met een vr-headset.

Naast de high-end barebone, komen er verschillende andere nieuwe modellen. In de tweede helft van 2018 zouden de Bean Canyon-nuc's moeten verschijnen met zuinige Coffee Lake-U-laptopprocessors. Het topmodel zou een Core i7-quadcore met hyperthreading uit de 8000-serie krijgen, met een tdp van 28W. Begin volgend jaar zouden er twee instapmodellen met Pentium-processors verschijnen.