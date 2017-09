Mede-oprichter WhatsApp verlaat bedrijf en richt nonprofitorganisatie op

Een van de mede-oprichters van WhatsApp, Brian Acton, heeft op Facebook laten weten dat hij het bedrijf gaat verlaten. Hij richt een non-profitorganisatie op en zegt de komende maanden meer details vrij te geven over dit nieuwe project.

In een bericht op Facebook heeft Brian Acton gezegd dat hij dankbaar is dat hij op zijn leeftijd de flexibiliteit heeft om nieuwe risico's aan te gaan en zich te richten op wat hij het liefste doet. De non-profitorganisatie die hij gaat oprichten, zal gericht zijn op het snijvlak tussen non-profit, technologie en communicatie.

Facebook maakte in februari 2014 bekend WhatsApp te willen overnemen voor een bedrag van 16 miljard dollar, omgerekend toen zo'n 11,6 miljard euro. In oktober werd deze overname afgerond, uiteindelijk voor een bedrag van omgerekend zo'n 15 miljard dollar aan aandelen en geld.

De Amerikaan Brian Acton was samen met de Oekraïner Jan Koum in 2009 mede-oprichter van Whatsapp. Beiden werkten daarvoor bij Yahoo. Acton is een computerprogrammeur, die in 1994 afstudeerde van de Stanford-universiteit met een graad in computerwetenschappen.

.