Rockstar kondigt vr-spinoff van L.A. Noire voor HTC Vive aan

Gameontwikkelaar Rockstar heeft een vr-game aangekondigd voor de HTC Vive. Het gaat om een spinoff van de in 2011 verschenen game L.A. Noire. De game met de titel L.A. Noire, The VR Case Files verschijnt in november.

The VR Case Files bevat zeven van de originele cases uit L.A. Noire, meldt Rockstar. In de vr-versie staan spelers in de schoenen van detective Cole Phelps, die zaken moet oplossen in het Los Angeles van de jaren veertig. De game maakt gebruik van diverse elementen van vr, waaronder het pakken van virtuele objecten en het tekenen op een virtueel kladblok.

Rockstar brengt de game op 14 november uit voor de HTC Vive. De prijs is nog niet bekend. Op die datum verschijnt de game ook in een versie met alle dlc voor de nieuwe generatie consoles. Op de Nintendo Switch is hij beschikbaar met bewegingsbesturing, terwijl hij op de PlayStation 4 Pro en Xbox One X speelbaar is in 4k.