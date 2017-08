Gerucht: komende iPhones kunnen alleen langzaam draadloos laden

De komende iPhones kunnen alleen langzaam draadloos laden, zo beweert een Japanse geruchtensite. Het laden gaat met maximaal 7,5W, terwijl veel andere smartphones met deze functie inmiddels met 15W accu's kunnen opladen.

De iPhones ondersteunen draadloos laden met 5V en 1,5A, meldt Macotakara. De site geldt als betrouwbare site op het gebied van geruchten over onaangekondigde Apple-producten en meldde in het verleden als eerste de komst van de iPhone 5 en het inwisselen van usb-a en MagSafe voor usb-c op MacBook Pro-laptops.

Het is onbekend waarom Apple gekozen heeft voor een langzamere manier van opladen. Huidige iPhones kunnen via de Lightning-poort opladen met maximaal 10W, al is dat alleen mogelijk met andere laders dan die in de doos zitten. Gebruikers kunnen de Apple Watch ook met maximaal 7,5W opladen.

Apple zou zijn nieuwe iPhones, met glazen achterkant om draadloos laden mogelijk te maken, op 12 september willen presenteren. Er zouden drie modellen zijn: twee opvolgers voor de iPhone 7 en 7 Plus, en een nieuw, duurder model met vrijwel randloos oledscherm. Er gaan al maanden geruchten over de nieuwe toestellen.

Mock-up van hoe de komende iPhones eruit zouden kunnen zien. Bron: iDropNews