'Apple huurt ex-medewerkers inlichtingendiensten in voor geheimhouding producten

Apples Global Security-team heeft wereldwijd een onbekend aantal onderzoekers in dienst wiens taak het is te voorkomen dat er geheime informatie uitlekt. Het zou gaan om ex-medewerkers van de NSA, FBI, de United States Secret Service en het Amerikaanse leger.

Dat stelt de website The Outline, die meldt een interne briefing van Apple in handen te hebben waaruit blijkt hoe ver Apple gaat om te voorkomen dat informatie vroegtijdig in handen komt van concurrenten, vervalsers en media. De presentatie zou Apples obsessie met geheimhouding aantonen en zou de eerste in een serie van briefings voor Apple-personeel zijn om hen ervan te doordringen hoe belangrijk geheimhouding is.

In één van de video's uit de presentatie zou Greg Joswiak, een onderdirecteur van Apple, hebben gezegd dat het voor elke Apple-medewerker duidelijk moet zijn dat het lekken van informatie of het schenden van de geheimhouding niet langer getolereerd zal worden. Volgens hem heeft Apple een infrastructuur opgebouwd en een team paraat staan om achter elke medewerker die informatie uitlekt aan te gaan.

Een belangrijke reden voor Apples streven om geheimhouding zoveel mogelijk te bewaren, is volgens de briefing de strategie om het publiek te 'verbazen en te verblijden' bij de introductie van een nieuwe product. Dat lukt alleen als er eerder nog niets over bekend is. Dat verbazen en verblijden zou op een positieve manier een heel grote impact op het publiek hebben en heel erg bij Apple als bedrijf passen.

In het verleden werd er wel eens informatie gelekt via onderdelen die gestolen waren uit een van Apples fabrieken in China, zoals in 2012 gebeurde met foto's van de iPhone 5. Dit zou inmiddels grotendeels tot het verleden moeten behoren. Volgens David Rice van het nieuwe beveiligingsteam is Apple zo succesvol geweest met het optreden tegen lekken uit Apples buitenlandse fabrieken, dat de meeste schendingen en gevallen van diefstal nu plaatsvinden bij Apples campussen in de VS. Apple stelt zo'n drie miljoen fabrieksmedewerkers dag in dag uit te checken wanneer ze de fabriek binnenkomen en weer verlaten.

Uit de presentatie zou blijken dat sommige fabrieksmedewerkers in China in het verleden erg ver gingen om producten of onderdelen uit de fabriek te stelen en daarbij creatief te werk gingen. Deze producten belandden vaak op Huaqiangbei, een grote elektronicamarkt in Shenzhen. Apple probeerde dan zo snel mogelijk deze onderdelen en producten op de markt op te kopen om te voorkomen dat ze te zien zouden zijn op westerse blogs. Volgens Rice moest Apple in 2013 op deze markt 19.000 behuizingen opkopen om het verrassingselement van de aankondiging iPhone 5c veilig te stellen; daarna moest dat nog eens voor 11.000 behuizingen voorafgaand aan de daadwerkelijke levering van de telefoons aan de kopers.

Apple blijkt volgens de briefing steeds beter te worden in het voorkomen van dergelijke gevallen van diefstal. In 2014 gebeurde dat voor wat betreft de behuizingen nog 387 keer, maar in 2015 daalde dat aantal al naar 57 en 2016 ging het om slechts vier gevallen. In 2016 maakte Apple in totaal 65 miljoen behuizingen.

Rice maakt in het rapport duidelijk dat Apple grondig te werk gaat en dat onderzoeken naar medewerkers wel drie jaar kunnen duren. Maar hij ontkent dat er bij Apple sprake is van een angstcultuur waarbij het bedrijf als een soort Big Brother alles in de gaten probeert te houden.