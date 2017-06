Door Paul Hulsebosch, dinsdag 13 juni 2017 08:13, 30 reacties • Feedback

Bethesda greep de E3-persconferentie van Sony aan om The Elder Scrolls V: Skyrim VR aan te kondigen, een nieuwe versie van de rpg die verschijnt voor de PlayStation VR. De nieuwe editie komt uit in november en bevat ook de uitbreidingen voor de game.

Dat wil zeggen dat The Elder Scrolls V: Skyrim naast de inhoud van de originele game ook de content van uitbreidingen Dawnguard, Hearthfire en Dragonborn bevat. De nieuwe editie verschijnt in november. Een prijs van de vr-editie heeft Bethesda nog niet bekendgemaakt.

Bethesda organiseerde een dag voor Sony een eigen persconferentie. Ook daar gaf het bedrijf aandacht aan de vr-games die het in ontwikkeling heeft. Tijdens de eigen persconferentie hield het de plannen voor The Elder Scrolls V: Skyrim VR echter voor zich en noemde het alleen de plannen voor Fallout 4 VR en Doom VFR. Skyrim kwam op de persconferentie van Bethesda wel voorbij: de uitgever werkt niet alleen aan een vr-variant van de game, maar ook aan een editie voor de Nintendo Switch. Bethesda ziet dus nog een flinke toekomst voor de rpg, die in 2011 voor het eerst op de markt kwam.