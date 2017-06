Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 6 juni 2017 20:36, 48 reacties • Feedback

AMD en Nvidia zouden volgens geruchten werken aan videokaarten, speciaal gericht op het minen van cryptocoins zoals Ethereum en Zcash. De geruchten volgen op berichten dat de Radeon GX570 en 580 nauwelijks te krijgen zijn door de hoge vraag van miners.

Bij Nvidia zou het gaan om een versie van de GTX 1060 die niet van video-uitgangen voorzien is en waarschijnlijk niet gebruikt kan worden voor gamen, schrijft Videocardz op basis van informatie van bronnen. De kaart zou goedkoper dan de reguliere GTX 1060-modellen aangeboden worden, met slechts 90 dagen garantie. AMD zou aan mining-kaarten werken op basis van de Polaris-gpu, maar details zijn niet bekend.

Met de stap zouden de fabrikanten er voor willen zorgen dat gamers voldoende kaarten kunnen krijgen. Momenteel is er een tekort aan Radeon RX570- en RX580-kaarten, zo is ook in de Pricewatch te zien. Volgens Computerbase komt dit vanwege de populariteit van deze kaarten bij cryptominers. De Nvidia-kaarten hebben een minder gunstige verhouding tussen verbruik, rekenkracht en prijs voor minen dan de AMD-modellen, maar ook bij de GeForce-alternatieven zouden er al tekorten ontstaan.

Moederbordfabrikanten springen al een tijd in op de populariteit van het minen van met name Zcash en Ethereum met speciale moederborden, zo was ook de Computex weer te zien, waar moederborden met ondersteuning voor dertien videokaarten getoond werden, al ondersteunt de AMD-driver momenteel nog tot acht kaarten.