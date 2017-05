Door Emile Witteman, dinsdag 30 mei 2017 22:06, 26 reacties • Feedback

Submitter: hypetrax

Asrock heeft de H110 Pro BTC+ onthuld. Het moederbord is schaars uitgerust, maar beschikt wel over dertien pcie-slots, waardoor hij uitermate geschikt is voor het minen van cryptocoins, zoals de populaire bitcoin.

Behalve een enkele afbeelding, heeft Asrock nog weinig details over het moederbord onthuld. Op de afbeelding zijn de dertien pcie-slots duidelijk te zien. Slechts één van deze slots is op het volledige x16-formaat dat door vrijwel alle videokaarten wordt gebruikt en de overige twaalf slots zijn van het x1-formaat. Deze zijn echter aan één kant open, zodat volledige videokaarten er wel ingezet kunnen worden.

Het moederbord lijkt verder te beschikken over vier sata-aansluitingen, twee ramslots, enkele usb 2.0- en 3.0-poorten, een netwerkadapter en drie basale audioaansluitingen. Op basis van de naam lijkt Asrock voor de instap-H110-chipset gekozen te hebben.

Voor het minen van cryptocoins is over het algemeen zoveel mogelijk gpu-kracht nodig en wordt de processor nauwelijks belast. Omdat er weinig communicatie tussen de processor en de videokaarten plaatsvindt, moet de nauwe pcie-x1-verbinding hierbij geen problemen opleveren.

Asrock geeft aan dat het moederbord tijdens de Computex gedemonstreerd wordt. Vermoedelijk zullen er dan ook prijzen en leverdata bekendgemaakt worden.