Nintendo is begonnen met de verkoop van de Uitbreidingspas voor de game The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Daarmee krijgen spelers de mogelijkheid in een keer beide aankomende dlc's aan te schaffen.

De Uitbreidingspas om dlc in een keer aan te schaffen gaat in de Benelux 19,99 euro kosten en daarvoor krjgen gebruikers beide dlc's. De eerste daarvan verschijnt deze zomer, de tweede zal in de winter van volgend jaar te downloaden zijn.

De 'hard mode' geeft vijanden de mogelijkheid om te herstellen tijdens een gevecht, waardoor het raadzaam is om ze zo snel mogelijk uit te schakelen. Ook zit er een Trial of the Sword in, waarin spelers golf na golf van vijanden moeten verslaan in 45 kamers.

Na aanschaf van de Uitbreidingspas kunnen spelers drie schatkisten met attributen vinden op de Vergeten Hoogvlakte. In de dlc's zullen nog meer uitbreidingen van de game zitten, waaronder nieuw wapentuig en een plattegrondfunctie. De Uitbreidingspas is er voor de Wii U- en de Switch-versie van de game. Nintendo kondigde de dlc's met daarin onder meer de moeilijke modus drie maanden geleden aan.

