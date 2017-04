Door Arnoud Wokke, donderdag 13 april 2017 15:40, 20 reacties • Feedback

Google komt volgende maand met een nieuwe versie van zijn software Earth. Het is nog onbekend wat die nieuwe versie inhoudt. De zoekgigant heeft een uitnodiging verstuurd voor het bekijken van de vernieuwingen aan de software die beelden van de aarde laat zien.

De onthulling over vijf dagen valt vlak voor Earth Day, merkt Google zelf op in de uitnodiging die Engadget publiceerde. De zoekgigant laat verder niets los over wat de wijziging zal inhouden, maar eerder heeft Google al een vr-variant van Earth beloofd voor andere vr-systemen dan de Vive. Een Vive-versie van Earth verscheen vorig jaar. Engadget gokt erop dat Earth zal werken in Daydream, Googles eigen vr-systeem.

Google Earth is de software die foto's van satellieten samenvoegt voor beelden van de aarde. De foto's zitten ook onder de satelliet-view in Google Maps. Earth kwam uit in 2005.