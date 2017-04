Door Sander van Voorst, woensdag 5 april 2017 14:08, 23 reacties • Feedback

LG biedt zijn K8- en K10-toestellen in Europa aan zonder vingerafdrukscanner, terwijl de fabrikant in Zuid-Korea die functie in een soortgelijk toestel wel biedt. Het weglaten van de scanner is volgens de fabrikant nodig om de prijs laag te houden.

De site Telefoonabonnement schrijft dat alle modellen in de K-serie van 2017 die worden verkocht in de Benelux, niet zijn voorzien van een vingerafdrukscanner, terwijl de versie die buiten Europa in winkels ligt, die scanner wel heeft. In een bericht aan Tweakers laat LG desgevraagd weten dat het 'met de K-telefoons concurrerende prijzen wil hanteren binnen dit segment smartphones'. Klanten zouden bovendien niet 'allemaal hetzelfde zoeken in een smartphone'.

De keuze is opvallend, omdat de telefoons aan de achterkant wel voorzien zijn van een ronde knop die sterk lijkt op een vingerafdrukscanner. Deze knop heeft nu alleen de functie van een aan-uitknop bij de Europese toestellen.

LG maakte eerder onderscheid in functies van recente toestellen in verschillende landen. Zo bracht het de LG G6 in de VS uit met een optie voor draadloos laden, die in Europa en Zuid-Korea ontbreekt. In dat laatste land is dan weer alleen de variant met quad-dac te verkrijgen; dit geldt dan weer niet voor de VS of Europa.

In de prijsklasse waarin LG de duurste K-telefoons verkoopt, de K8 kost rond 165 euro en de K10 rond 210 euro, zijn veel smartphones van andere merken te vinden die wel beschikken over een vingerafdrukscanner, waaronder de Lenovo Moto G5, Wileyfox Swift 2 en Wiko Ufeel.