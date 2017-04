Door Arnoud Wokke, maandag 3 april 2017 07:34, 10 reacties • Feedback

Een klein deel van de functionaliteit van Samsungs digitale assistent Bixby blijkt ook te werken op de Galaxy S7 en S7 edge. Samsung brengt de dienst uit samen met de Galaxy S8 later deze maand. Het is onbekend of het officieel ook gaat werken op de S7.

De installatie van Bixby kan door de launcher van de S8 te installeren en daaroverheen het installatiebestand van Bixby op het toestel te zetten, blijkt uit een topic op XDA-Developers. Daarbij gaat het alleen om de kaarten van de digitale assistent die vergelijkbaar zijn met Google Now en op het scherm links van het homescreen verschijnen.

Andere functies van Bixby, zoals de objectherkenning in de camera en de besturing van de interface via spraakcommando's, ontbreken op de versie die draait op de Galaxy S7. De app lijkt bovendien instabiel, want bij veel mensen sluit hij zichzelf af.

Samsung presenteerde Bixby een week voor het de Galaxy S8 aankondigde. Het ligt voor de hand dat de assistant later werkt met meer smartphones, omdat de fabrikant grote plannen heeft met de assistent. Samsung wil van Bixby de standaard spraakbesturing maken voor allerlei Samsung-apparaten. Omdat de digitale assistent een online dienst is, zijn een internetverbinding en elektronica om spraakcommando's op te vangen genoeg om Bixby te integreren. Daardoor moeten klanten met airco's of koelkasten van Samsung in de toekomst ook gebruik kunnen maken van Bixby.

Inmiddels is ook duidelijk dat Googles vr-platform Daydream niet werkt op de S8. De site VRHeads probeerde de app daarvoor te sideloaden, maar dat werkt niet. De site schat in dat als ontwikkelaars root-toegang mogelijk maken op de S8, Daydream ook te installeren zal zijn. Samsung richt zich vooralsnog op zijn eigen vr-platform Gear VR.