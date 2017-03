Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 7 maart 2017 11:57, 14 reacties • Feedback

Logitech brengt zijn mechanische G Pro-toetsenbord voor gamers uit. Logitech maakt voor het invoerapparaat gebruik van zijn eigen Romer-G-switches. Het toetsenbord wordt met een los te koppelen usb-kabel geleverd.

De G Pro is een tenkeyless-toetsenbord en de afwezigheid van een numeriek deel maakt het bord compacter waardoor deze onder andere bij e-sportstoernooien eenvoudiger in te zetten is. Het toetsenbord biedt 26-key rollover-functionaliteit en is van rgb-verlichting voorzien. In combinatie met de Logitech Gaming Software kunnen meer dan driehonderd verlichtingsprofielen opgeslagen worden en zelfs zonder de software zijn 'verlichtingshints' op het toetsenbord zelf op te slaan.

Logitechs eigen Romer-G-switches hebben een activatiepunt van 1,5mm en er is volgens Logitech een kracht van 45 gram, omgerekend 44 centinewton, nodig om dit punt te bereiken. Volgens de fabrikant zijn de schakelaars getest voor 70 miljoen toetsaanslagen.

Logitech voorziet het apparaat van een gevlochten en los te koppelen kabel van 1,8 meter met micro-usb-connector die van ondersteuningsarmen is voorzien voor extra stevigheid. De fabrikant levert dezelfde kabel bij zijn G403- en G900-muizen. Het bord is met rubberen voetjes op 0, 4 of 8 graden te plaatsen.