Ruimtevaartorganisatie NASA en vliegtuigbouwer Lockheed Martin zijn begonnen met hogesnelheidstesten van een X-plane in een windtunnel. Volgens NASA is hiermee de introductie van passagiersvliegtuigen die met supersonische snelheden vliegen weer een stap dichterbij.

Het model dat is getest is een schaalmodel met een formaat van negen procent van de normale grootte van Lockheed Martins X-vliegtuigontwerp. In de supersonische windtunnel wordt het model de komende acht weken blootgesteld aan windsnelheden van 367 km/u tot bijna 2000 km/u. Hiermee worden onder meer de aerodynamica en de aandrijving van het schaalmodel getest. Ook wordt er gekeken wordt hoe het ontwerp presteert direct na het opstijgen tot aan de vluchtfase waarin op kruissnelheid supersonisch wordt gevlogen. De windtunneltests en de daaropvolgende analyses gaan door tot ergens halverwege 2017. Dat heeft NASA bekendgemaakt.

Het gaat bij dit onderwerp om de zogeheten 'quiet supersonic technology', wat uiteindelijk moet leiden tot supersonische vliegtuigen die in staat zijn met relatief weinig lawaai te vliegen boven land. Uit recent onderzoek is gebleven dat een supersonisch vliegtuig bij de toepassing van bepaalde vormen in het ontwerp nauwelijks schokgolven geneert die lawaai veroorzaken voor mensen op de grond. De geluidsbarrière ligt op zeeniveau op een snelheid van 1200 km/u; normaal gesproken vormt een vliegtuig die deze barrière doorbreekt schokgolven die voor mensen op de grond worden ervaren als een zeer harde knal.

Begin 2016 kreeg Lockheed Martin van NASA de opdracht om het kleine ontwerp te maken voor een stil supersonisch vliegtuig. Het gaat in eerste instantie om een investering van 20 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 18,4 miljoen euro.

Het 'quiet supersonic technology'-ontwerp is een van een serie X-vliegtuigen die behoren tot NASA's initiatief 'New Aviation Horizons'. Bij dit initiatief wordt door middel van vliegtuiginnovaties getracht om het brandstofverbruik, de uitstoot en het lawaai van vliegtuigen terug te dringen. Bij deze innovatieve vliegtuigen wordt er veelal afgestapt van de conventionele vliegtuigbouw van een romp en vleugels.

Een eerste 'low boom' vliegdemonstratie wordt rond 2020 verwacht. Voor de daadwerkelijke bouw van het vliegtuig zal NASA tegen die tijd een competitie uitschrijven, zodat vliegtuigbouwers een voorstel kunnen inleveren om zo het ontwerpcontract in de wacht te slepen.

Tussen 1976 en 2003 hebben Air France en British Airways supersonische passagiersvluchten uitgevoerd met de Concorde. Er werden slechts twintig exemplaren van het vliegtuig gemaakt, waaronder zes prototypes die niet voor commerciële vluchten geschikt waren. De Concorde haalde een maximale snelheid van 2179 km/u. De vlucht van Londen naar New York kon zodoende in ongeveer 3,5 uur gemaakt worden.