Door Arnoud Wokke, donderdag 9 februari 2017 13:30, 70 reacties • Feedback

Submitter: mrtl

Kodi komt uit als volledige Universal Windows Platform-app in de Windows Store en zal dus binnenkort bruikbaar zijn op de Xbox One. De app begon ooit als mediaspeler voor de Xbox-console onder de naam Xbox Media Center.

Kodi staat al een tijdje in de Windows Store in een versie die gemaakt was met de Desktop App Converter, maar nu gaan de ontwikkelaars een volledige UWP-app uitbrengen, schrijft Neowin op basis van de aankondiging op de Windows Developer Day.

Het is nog onbekend wanneer de release gaat plaatsvinden. Ook is het onduidelijk of Kodi beschikbaar zal zijn op Windows 10 Mobile, de mobiele versie van Microsofts besturingssysteem. De mediasoftware zal in elk geval bruikbaar zijn op de Xbox One-gameconsole.

Versie 17 van Kodi kwam eerder deze week uit. Dit was de eerste release die ook uitkwam in de Windows Store. Versie 17 Krypton heeft onder meer een nieuw uiterlijk en bevat wijzigingen aan de pvr- en live-tv-functies.