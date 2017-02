Door Bauke Schievink, donderdag 2 februari 2017 19:29, 30 reacties • Feedback

Mozilla heeft zijn personeelsbestand met ongeveer vijftig werknemers ingekrompen. De ontslagen zijn gevallen binnen de tak die een internet-of-thingsversie moest ontwikkelen van de Firefox-browser. Volgens de browserbouwer is een veranderende focus de reden van de ontslagen.

Dat meldt Cnet, op basis van niet nader gespecificeerde bronnen. De ontslagen werden later bevestigd door een woordvoerder van Mozilla. Een van de personen die is ontslagen, is topman Ari Jaaksi, die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor het team dat aan de internet-of-thingsversie van Firefox werkte.

Volgens een statement dat door Mozilla is vrijgegeven wordt de ontwikkeling van de internet-of-thingsversie van Firefox stopgezet vanwege verschoven prioriteiten. De browserbouwer wil meer inzetten op R&D en de iot -tak wordt daar dus de dupe van. In totaal verliezen ongeveer 50 personen hun baan.

Voor de desktop blijft Mozilla wel werken aan verbeteringen voor Firefox. Zo maakte het bedrijf onlangs bekend dat de browser aan het eind van dit jaar sneller moet zijn dan concurrent Chrome. Doordat er in de afgelopen jaren veel is ingezet op Firefox OS, heeft de browser niet genoeg aandacht gekregen, aldus de Mozilla.