De Europese Commissie heeft overeenstemming bereikt over de tarieven die providers elkaar vanaf dit jaar onderling opleggen voor roaming. Vanaf juni dit jaar ligt dat tarief op 7,7 euro per GB, wat in de komende vijf jaar daalt naar 2,5 euro per GB.

Het tarief van 7,7 euro per gigabyte geldt vanaf 15 juni dit jaar. In de jaren erna dalen de tarieven telkens per 1 januari, met wisselende bedragen, tot uiteindelijk 2,5 euro per GB in 2022. De roamingtarieven zijn het gevolg van overeenstemming tussen het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie.

De bedragen vormen een compromis ten opzichte de lagere bedragen die het Europees Parlement vorig jaar voorstelde en de hogere tarieven waar de EU-lidstaten op inzetten. Het Europarlement wilde een starttarief van 4 euro per gigabyte, wat tussen 2017 en 2021 geleidelijk zou moeten aflopen naar 1 euro. De lidstaten stelden 10 euro in 2017 voor, met een daling naar 5 euro per GB in 2021.

Wat bellen betreft is het roamingtarief per 15 juni 2017 op 0,032 euro per minuut gezet, voor sms geldt een bedrag van 0,01 euro per bericht. Brussel is al jaren bezig om de roamingtarieven terug te brengen. Vanaf 2007 zijn die bedragen meer dan 90 procent gedaald, meldt de Europese Commissie.

De Commissie streeft naar een roam-like-at-home-prijsstelling en deze overeenkomst is de laatste stap om dit op termijn mogelijk te maken, aldus Andrus Ansip, vicepresident voor de Europese Digital Single Market. Het plafond voor de wholesale-tarieven moet de prijzen dichter bij de daadwerkelijke kosten voor roaming brengen en de verwachting is dat providers deze niet aan hun klanten doorberekenen.