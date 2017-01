Door Arnoud Wokke, donderdag 26 januari 2017 14:29, 25 reacties • Feedback

Het Canadese bedrijf D-Wave heeft zijn volgende quantumcomputer gepresenteerd. De 2000Q heeft, zoals de naam doet vermoeden, tweeduizend qubits aan boord. Dat is twee keer zoveel als zijn voorganger. Het bedrijf heeft ook al een klant die de computer heeft gekocht.

De computer meet ongeveer 3x3x2 meter, zo blijkt uit de whitepaper die D-Wave online heeft gezet. Het grootste gedeelte van de ruimte wordt in beslag genomen door servers en subsystemen, want de chip met 2048 qubits heeft de grootte van een duimnagel, zegt het bedrijf. Bovendien is stevige koeling nodig. Om te functioneren, moeten de qubits gekoeld worden tot net boven het absolute nulpunt van ongeveer -273 graden Celsius. Dat gebeurt in de van de buitenlucht geïsoleerde behuizing.

Ondanks die koeling beweert D-Wave dat de quantumcomputer minder energie verbruikt dan vergelijkbare supercomputers. Volgens de fabrikant vraagt de 2000Q tot 25kW aan energie. Er is ook al een bedrijf dat de vijftien miljoen dollar kostende quantumcomputer heeft aangeschaft. Het gaat om Temporal Defense Systems, een bedrijf dat zich specialiseert in beveiliging. Dat gaat de quantumcomputer gebruiken om 'de volgende generatie cybersecurity' mogelijk te maken, al zeggen beide bedrijven niet precies waaruit die bestaat.

Er komt ook een abonnementsdienst, waarmee bedrijven berekeningen kunnen uitvoeren op een 2000Q. D-Wave mikt erop om elke twee jaar een computer met de dubbele hoeveelheid qubits uit te brengen. Het vorige model, de D-Wave 2x, kwam uit in 2015 en beschikt over iets meer dan duizend qubits. De computers van het Canadese bedrijf maken gebruik van een techniek die bekendstaat als quantum annealing, waardoor deze niet als volledige quantumcomputers kunnen worden bestempeld. Uit een onderzoek van NASA en Google zou blijken dat de techniek alsnog honderd miljoen keer sneller is dan een reguliere computer als het gaat om het oplossen van optimalisatieproblemen.