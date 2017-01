Door Olaf van Miltenburg, donderdag 5 januari 2017 19:45, 72 reacties • Feedback

Ziggo zou binnenkort van start gaan met de eerste installaties van eurodocsis 3.1. De standaard ondersteunt in principe downloadsnelheden van 1Gbit/s, al is niet bekend of Ziggo deze snelheid gaat aanbieden. De techniek kan voor symmetrische snelheden bij kabelinternet zorgen.

Ziggo zou de komst van eurodocsis 3.1 hebben bevestigd aan allesin1vergelijken.eu. Details over de periode waarbinnen de eerste modems aangesloten worden geeft het bedrijf niet. De komst van eurodocsis 3.1 wordt al een tijd verwacht. Het moederbedrijf van Ziggo, Liberty Global, maakte begin 2015 bekend de Docsis 3.1-technologie in de tweede helft van 2015 te gaan uitrollen al was toen niet bekend of Ziggo bij de dochterbedrijven hoorde die bij de eerste lichting zouden zitten.

De eerste docsis 3.1-modems bieden waarschijnlijk theoretische downloadsnelheden van meer dan 1Gbit/s maar de techniek kan op termijn hogere snelheden aan, downstream tot wel 10Gbit/s, met uploadsnelheden van meer dan 2Gbit/s. Volgens Providers.nl heeft Ziggo aangegeven dat een downloadsnelheid van 300Mbit/s voorlopig voldoende is consumenten. Op termijn kan het bedrijf er wel voor kiezen om de downloadsnelheden relatief laag te houden en de upload te verhogen om zo symmetrische snelheden aan te bieden, net als bij glasvezel.