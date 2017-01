Door Mark Hendrikman, donderdag 5 januari 2017 00:13, 4 reacties • Feedback

Samsungs Gear S3, S3 BALR en Gear S2 zijn per direct compatibel met iOS. Tot op heden werkten de slimme horloges van het Koreaanse merk alleen samen met Android-smartphones. Nu werken ze ook met de iPhone 5 en alle nieuwere toestellen van Apple.

Met de Gear S3 refereert Samsung naar zowel de Gear S3 Classic als de Gear S3 Frontier Edition. De Gear S3 BALR is nog niet verkrijgbaar in Nederland, maar volgens de productpagina wordt die wel nog deze maand leverbaar. De Gear S2 heeft ook een Classic-variant, maar die wordt niet genoemd. Datzelfde geldt voor de S2 BALR.

Met de zet stapt Samsung in de voetsporen van Google, die in 2015 al compatibiliteit voor iOS-smartphones inbouwde in Android Wear. Samsung heeft de iOS-compatibiliteit van zijn smartwatches zelf in de hand omdat ze op Samsungs eigen Tizen-OS draaien, hoewel de wearables van het bedrijf aanvankelijk voor Android-telefoons bedoeld waren. Tizen installeert de fabrikant ook op vele andere soorten apparaten, zoals tv's, blu-ray-spelers, robotstofzuigers en printers.