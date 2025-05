Chocolatey is een opensource packagemanager, waarmee via de commandline of PowerShell software op de computer geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd kan worden. Op de website van Chocolatey staan ruim 10.000 packages die door de community worden onderhouden. Chocolatey is gratis te gebruiken, maar er zijn ook betaalde uitvoeringen, die meer mogelijkheden bieden of voor bedrijven bedoeld zijn. De changelog sinds versie 2.3.0 kan hieronder worden gevonden.

Chocolatey 2.4.2 Bug Fix [Security] Trace logging is allowed in non-elevated session - see #3604. Chocolatey 2.4.1 Bug Fixes Searching for specific version on a NuGet v3 only feed returns no results - see #3396.

Credentials from configured source are used for a non-configured source when the URL is similar - see #3565. Chocolatey 1.4.1 Bug Fix Credentials from configured source used for a non-configured source when the URL is similar - see #3566. Chocolatey 2.4.0 Deprecated Feature Deprecate the Install-ChocolateyPinnedTaskBarItem helper function - see #3520. Bug Fixes Update tab completions for compatibility with PowerShell 7.4+ - see #3364.

Prevent dependency resolution from unexpectedly downgrading packages - see #3461.

Do not install packages if dependencies fail to install - see #3487.

Ensure package folders are correctly restored if unexpected failures occur during upgrade - see #3489.

Use the user-provided page size when querying repositories - see #3502.

Ensure .arguments files that cannot be decrypted do not prevent running Chocolatey CLI commands - see #3503.

Ensure .arguments files that cannot be decrypted do not prevent running Chocolatey CLI commands - see #3503. Ensure invalid .arguments files do not prevent running Chocolatey CLI commands - see #3513. Improvements Rework build process to remove the use of -unpackself command - see #3427.

Dependency resolution during install can be slow - see #3451.

Remove historical folder migration logic from chocolateysetup.psm1 - see #3501.

Updated the bundled version of 7zip to 24.08 - see #3505.

Provide better information through the user agent when querying remote repositories - see #3526. Documentation Update build instructions - see #3467.

Fixed parameter name typo in the chocolateyInstall template - see #3504.