MikroTik heeft versie 7.17.1 van RouterOS uitgebracht, een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan bandbreedtemanagement, een firewall, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De changelog van versie 7.17.1 kan hieronder worden gevonden.

What's new in 7.17.1: bgp - improved system stability when printing BGP advertisements

bridge - fixed endless MAC update loop (introduced in v7.17)

dhcpv4-server - fixed lease assigning when server address is not bind to server interface (introduced in v7.17)

igmp-proxy - fixed multicast routing after upstream interface flaps (introduced in v7.17)

ipsec - fixed chacha20 poly1305 proposal;

ipsec - fixed installed SAs update process when SAs are removed

ipv6 - fixed an issue where bridge, IP, IPv6 and discovery settings were lost after upgrade due to conflicting IPv6 properties (introduced in v7.17)

ovpn - added requirement for server name when exporting configuration

ppc - fixed HW encryption (introduced in v7.17)

queue - improved system stability when many simple queues are added (introduced in v7.17)

resolver - fixed static FQDN resolving (introduced in v7.17)

system,arm - automatically increase boot part size on upgrade or netinstall (fixed upgrade failed due to a lack of space on kernel disk/partition);

winbox - show warning messages for static DNS entries