Software-update: Chocolatey 1.3.1

Chocolatey logo (75 pix) Chocolatey is een opensource-packagemanager, waarmee via de commandline of PowerShell software op de computer geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd kan worden. Op de website van Chocolatey staan een kleine 9600 packages die door de community worden onderhouden. Chocolatey is gratis te gebruiken, maar er zijn ook betaalde uitvoeringen, die meer mogelijkheden bieden of voor bedrijven bedoeld zijn. De changelog sinds versie 1.2.1 kan hieronder worden gevonden.

Chocolatey 1.3.1

Bug Fix
  • chocolateyBeforeModify.ps1 does not get called for dependent packages - see #1092.

Chocolatey 1.3.0

Deprecated Features
  • Deprecate WebPI alternative source - see #2958.
  • Deprecate usage of direct path to nupkg or nuspec in choco install command - see #2981.
  • Deprecate the --remove option in the apikey command - see #2983.
  • Deprecate choco config list including output from features/sources/apikeys etc - see #2985.
  • Deprecate unnecessary public methods on CygwinService - see #3026.
Bug Fixes
  • File not found error when using --source=cygwin to install packages - see #2953.

Chocolatey

Versienummer 1.3.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Chocolatey
Download https://chocolatey.org/install#individual
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 15-03-2023 15:49 6

15-03-2023 • 15:49

6

Bron: Chocolatey

Update-historie

11-06 Chocolatey 2.7.3 0
13-05 Chocolatey 2.7.2 13
02-04 Chocolatey 2.7.1 0
19-03 Chocolatey 2.7.0 6
01-12 Chocolatey 2.6.0 1
09-'25 Chocolatey 2.5.1 4
01-'25 Chocolatey 2.4.2 6
06-'24 Chocolatey 2.3.0 4
08-'23 Chocolatey 2.2.2 10
06-'23 Chocolatey 2.1.0 6
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Reacties (6)

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Jogai 15 maart 2023 16:42
Noemenswaardig alternatief: https://scoop.sh/#/apps (op de homepage de installatieinstructies) bijna 5.000 'apps' in de officiele repo's, bijna 40.000 als je de niet officiele meeneemt.
lilmonkey @Jogai15 maart 2023 23:12
Of gewoon het tegenwoordig standaard aanwezige winget natuurlijk.
beerse
@Jogai15 maart 2023 17:46
Meldt ze als update aan zodat ze ook hier als update langs komt.
Jogai @beerse16 maart 2023 00:21
Ik ben vrij actief met melden, maar scoop zelf heeft niet zo heel veel releases...
GeroldM 15 maart 2023 22:55
Heb je ook dit type software, maar dan enkel voor portable applicaties?
Ben even te lam om zelf te Googlen.
Jogai @GeroldM16 maart 2023 00:20
Scoop, zie mijn andere reactie :)

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