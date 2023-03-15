Chocolatey 1.3.1

Chocolatey is een opensource-packagemanager, waarmee via de commandline of PowerShell software op de computer geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd kan worden. Op de website van Chocolatey staan een kleine 9600 packages die door de community worden onderhouden. Chocolatey is gratis te gebruiken, maar er zijn ook betaalde uitvoeringen, die meer mogelijkheden bieden of voor bedrijven bedoeld zijn. De changelog sinds versie 1.2.1 kan hieronder worden gevonden.
Chocolatey 1.3.1Bug Fix
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chocolateyBeforeModify.ps1does not get called for dependent packages - see #1092.
Chocolatey 1.3.0Deprecated Features
Bug Fixes
- Deprecate WebPI alternative source - see #2958.
- Deprecate usage of direct path to nupkg or nuspec in
choco installcommand - see #2981.
- Deprecate the
--removeoption in the apikey command - see #2983.
- Deprecate
choco config listincluding output from features/sources/apikeys etc - see #2985.
- Deprecate unnecessary public methods on CygwinService - see #3026.
- File not found error when using
--source=cygwinto install packages - see #2953.