Piriform heeft versie 6.10 van CCleaner uitgebracht. Met dit programma kunnen diverse onderdelen van Windows worden opgeschoond. Hierbij valt te denken aan tijdelijke Windows- en internetbestanden, maar ook aan overbodige rommel van een groot aantal andere programma's, waaronder Windows Media Player, Google Toolbar, Microsoft Office, Photoshop, WinRAR en ga zo maar door. Bovendien is het aantal programma's waarvan CCleaner de rommel kan opruimen, eenvoudig uit te breiden met het programma CCEnhancer.
Naast opruimen kan CCleaner ook fouten in het register en in snelkoppelingen verhelpen en de lijst met programma's die starten met Windows aanpassen, en is het mogelijk om cookies te beheren. Vanaf deze versie kan ook de algehele conditie van de computer worden getest. Naast een gratis uitvoering is er ook een pro-versie, die onder meer een automatische-updatefunctie biedt. In deze release zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Taking the hassle out of PC maintenance
Fixing bugs and other improvements
- We have expanded cleaning with 23 new options, especially for popular apps in Windows Store and social media apps (e.g., Douyin, YouPlay, Facebook Messenger), video editing (Video Editor Master, ClipChamp), and Mozilla Firefox.
- The new Driver Updater engine brings more stability and performance and now supports more than 50 million available driver updates.
- A new UI and FAQ section for Driver Updater now makes it easier to understand how to keep drivers up to date and troubleshoot any unexpected behavior after the update.
- Stability improvements in the areas of connection establishment.
- Fixed occasional crashes during cleaning or logging.