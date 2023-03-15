Software-update: CCleaner 6.10

CCleaner 4.0 logo (75 pix)Piriform heeft versie 6.10 van CCleaner uitgebracht. Met dit programma kunnen diverse onderdelen van Windows worden opgeschoond. Hierbij valt te denken aan tijdelijke Windows- en internetbestanden, maar ook aan overbodige rommel van een groot aantal andere programma's, waaronder Windows Media Player, Google Toolbar, Microsoft Office, Photoshop, WinRAR en ga zo maar door. Bovendien is het aantal programma's waarvan CCleaner de rommel kan opruimen, eenvoudig uit te breiden met het programma CCEnhancer.

Naast opruimen kan CCleaner ook fouten in het register en in snelkoppelingen verhelpen en de lijst met programma's die starten met Windows aanpassen, en is het mogelijk om cookies te beheren. Vanaf deze versie kan ook de algehele conditie van de computer worden getest. Naast een gratis uitvoering is er ook een pro-versie, die onder meer een automatische-updatefunctie biedt. In deze release zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Taking the hassle out of PC maintenance
  • We have expanded cleaning with 23 new options, especially for popular apps in Windows Store and social media apps (e.g., Douyin, YouPlay, Facebook Messenger), video editing (Video Editor Master, ClipChamp), and Mozilla Firefox.
  • The new Driver Updater engine brings more stability and performance and now supports more than 50 million available driver updates.
  • A new UI and FAQ section for Driver Updater now makes it easier to understand how to keep drivers up to date and troubleshoot any unexpected behavior after the update.
Fixing bugs and other improvements
  • Stability improvements in the areas of connection establishment.
  • Fixed occasional crashes during cleaning or logging.

CCleaner 6.06

Versienummer 6.10.10347
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Piriform Ltd.
Download https://www.ccleaner.com/nl-nl/ccleaner/builds
Bestandsgrootte 46,34MB
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 15-03-2023 13:13 16

15-03-2023 • 13:13

16

Bron: Piriform Ltd.

Update-historie

10-'25 CCleaner 7.0 24
08-'25 CCleaner 6.39 25
07-'25 CCleaner 6.38 41
06-'25 CCleaner 6.37 0
05-'25 CCleaner 6.36 3
04-'25 CCleaner 6.35 1
03-'25 CCleaner 6.34 8
02-'25 CCleaner 6.33 12
01-'25 CCleaner 6.32 7
12-'24 CCleaner 6.31 2
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CCleaner

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (16)

-Moderatie-faq
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Klauwhamer 15 maart 2023 14:01
Ik probeer mensen meestal weg te houden bij dit soort tools. Zeker wanneer je gebruik maakt van recente Windows en een paar basismaatregelen in acht neemt, hoef je niet meer terug te vallen op dit soort applicaties. Voorbeeld van basismaatregelen zijn de (default) browsers voorzien van Adblock en Privacy Badger. Search engines naar DDG in plaats van Google, en een rondje met O&O indien gewenst. Verder kan men prima af met de clean up tools geboden door Windows.

Oh, en by default staat anonieme data verzenden naar CCleaner aan. Er wordt verder ook niet gespecificeerd wat dat precies is, dat wordt verzonden.
belgianmadcow @Klauwhamer15 maart 2023 14:07
Dat is ook mijn reflex, is toch wel 20 jaar geleden dat ik het nog gebruikte. De registry opkuisen (ik ben een veel-installer O-) ) is waarom ik er nu toch weer even naar kwam kijken.

Welk programma bedoel je met "O&O"?
Klauwhamer @belgianmadcow15 maart 2023 14:10
https://www.oo-software.com/en/shutup10 -- het nadeel is wel dat sommige settings door Windows soms ongedaan gemaakt worden na een update of zo.
beerse
@Klauwhamer15 maart 2023 17:45
Met o-en-o-shutup (vooral de geschiedenis) kan je zien welke opties op welke tijd zijn toegevoegd. Dus na een windows update (een week of zo na het uitkomen) o-en-o-shutup nazien op updates.

EN ja, na een update van microsoft wordt het aangeraden om o-en-o-shutup nog een keer te draaien. In de regel ziet die dat er instellingen zijn aangepast sinds de vorige run. Dan komt er een vraag wat met die instellingen te doen.
PageFault @belgianmadcow15 maart 2023 14:10
OpenOffice denk ik?
Dark Angel 58 @PageFault15 maart 2023 14:22
of restaurant O&O :') dat was eerste resultaat van Google
https://restaurantoeno.nl/ :P

@Klauwhamer Ga je ons een rondje met eten aanbieden?

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 12:22]

prinsvlad @Dark Angel 5815 maart 2023 18:22
:P :P
arbraxas @Klauwhamer15 maart 2023 14:10
Doe ik allemaal en toch gebruik ik Privazer (ipv Ccleaner) er nog bij.
Gaat toch net een stapje verder als de tools van windows zelf.

En als je toch liever Ccleaner gebruikt, Ccenhancer is een prima toevoeging.
Klauwhamer @arbraxas15 maart 2023 14:14
De vraag is wel wat dat stapje dan precies betekent en of het resultaat twee additionele applicaties met weer hun eigen problematiek waard is. Volgens mij kan je met de reguliere tools bij zowel browsers als (moderne) Windows prima dingen opruimen mocht je dat per se willen. Ik denk dat vrijwel iedereen beter af is met voorkomen dat er überhaupt iets te "cleanen" valt.
arbraxas @Klauwhamer15 maart 2023 14:18
Tja, ik doe gewoon beide. Zo veel mogelijk voorkomen, alleen ben ik niet zo naief om te denken dat me dat 100% lukt.
Ondanks dat ik dus ook jou bovenstaande strategie volg, Adguard home als dns blocker heb draaien en standaard alle javascript blokkeer, tenzij ik het specifiek toe sta. Zelfs dan ben je niet 100% bezig.

Ja, ik ben van het glas half leeg type.

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 23 juli 2024 12:22]

Bamboozled @Klauwhamer15 maart 2023 14:12
toch heeft Microsoft er zelf ook 1 uitgebracht recent https://pcmanager-en.microsoft.com/
Klauwhamer @Bamboozled15 maart 2023 14:16
Maar wie zegt dat dit er "ook" een is en niet slechts een andere UX/GUI geven aan reeds bestaande tooling van Microsoft? Alles wat ik er van zie, is nu ook al terug te vinden namelijk.
WillySis @Klauwhamer15 maart 2023 14:43
Windows is vanaf versie 7 inderdaad al heel aardig in staat om de boel netjes te houden. Toch kan het wel eens handig zijn om iets als CC te gebruiken. Meer dan een keer per jaar is eigenlijk al overbodig.
410Gone @Klauwhamer15 maart 2023 20:46
Oh, en by default staat anonieme data verzenden naar CCleaner aan.
Staat gewoon bij mij niet aangevinkt hoor.
DJ 15 maart 2023 14:19
Een interessant Youtube filmpje van de heren van LTT over de voors en tegens van CCleaner:
https://www.youtube.com/watch?v=zbqlJKiENvQ
Connor 15 maart 2023 16:16
Ik heb toch wel heel veel gebruik gemaakt van CrapCleaner.

Vooral hardnekkige programma's die geen uninstall optie hadden kon je hier mee deinstalleren.

De regcleaner heb ik ook zonder issues gebruikt op ongeveer 100 verschillende pc's. Altijd de eerste keer even ja klikken bij de vraag of CC een back moet maken van het register.
Dan draai ik ook nog eens 3x achter elkaar, en dan was alles weg.

En voordat taskmanager de 'Opstarten' tab had, zette ik alle nutteloze automatische opstartende apps uit met CC.

File cleaner ook regelmatig gebruikt. Nog even de extra optie aan vinken en gaan.

Nu met data collect en alle upsell popups maak ik er nog weinig gebruik van.

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