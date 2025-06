Chocolatey is een opensource-packagemanager, waarmee via de commandline of PowerShell software op de computer geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd kan worden. Op de website van Chocolatey staan een kleine 9600 packages die door de community worden onderhouden. Chocolatey is gratis te gebruiken, maar er zijn ook betaalde uitvoeringen, die meer mogelijkheden bieden of voor bedrijven bedoeld zijn. De changelog voor versie 1.4.0 kan hieronder worden gevonden.

Bug Fix Fix - When no hook scripts are installed you cannot install/upgrade a package on a system using PowerShell 2 - see #3088. Improvement Ensure the most recent version of Chocolatey-NuGet.Core package is being used - see #3150.