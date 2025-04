Chocolatey is een opensource-packagemanager, waarmee via de commandline of PowerShell software op de computer geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd kan worden. Op de website van Chocolatey staan een kleine 9400 packages die door de community worden onderhouden. Chocolatey is gratis te gebruiken, maar er zijn ook betaalde uitvoeringen, die onder meer voor bedrijven bedoeld zijn. Versie 1.2.1 is uitgekomen en de releasenotes hiervan maken melding van de volgende veranderingen en verbeteringen:

Bug Fixes Running choco new --file returns "Cannot Combine Path" Error when Chocolatey Licensed Extension is installed and other assemblies are present in the extensions folder - see #2865

at package script prompt does not work correctly - see #2872 Attempting to upgrade multiple packages at once causes an error to be thrown about configuration backups - see #2884